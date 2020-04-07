Лещенко предсказал исход ситуации с коронавирусом

Лев Лещенко рассказал, чем занимается после выписки. Мужчина отметил, что у него еще есть остаточные явления коронавируса.

Несколько недель страна наблюдала, как народный артист борется за жизнь. Звезду госпитализировали с признаками COVID-19 и подключили к аппарату ИВЛ. 78-летний певец в начале марта вернулся с гастролей по Америке. Однако пренебрег карантином и успел посетить несколько массовых мероприятий.

Теперь же Лев Лещенко призывает людей оставаться дома, однако не поддаваться панике, ведь "мы не на "Титанике". Артист отметил, что у него после выписки сохраняется хорошее настроение, он старается не унывать. Мужчина даже начал выполнять небольшую зарядку.

Лещенко верит, что позитивный настрой поможет и ему, и народу пережить эти непростые времена. Он считает, что от коронавируса будет и польза. После пандемии у людей произойдет переоценка ценностей. "У меня такое ощущение, что мы будем жить в другом обществе", – цитирует певца РИА "Новости".

Лев Лещенко поблагодарил врачей, которые лечили его в Коммунарке. Он отметил, что специалисты отказались от личного и живут на передовой. По мнению народного артиста, это очень трогательно. "Как это было раньше, все были вместе и рядом", – заявил певец.