Найден заразивший Надежду Бабкину коронавирусом

В конце февраля певица вернулась из Майами. По сообщениям из окружения знаменитости, она чувствовала себя неважно, однако не придавала этому значения. 19 марта у звезды был юбилей, и артистка отметила его с размахом.
Уже тогда обстановка с коронавирусом была неблагоприятной, но Надежда Бабкина закатила вечеринку и отметилась в шоу "Вечерний Ургант". Хоть праздник и был только для близких, возможно, именно там она подхватила инфекцию.
Появилась информация, что на день рождения к звезде прилетала подруга из Америки. Женщина прибыла с новым любовником. Как сообщает "Комсомольская правда", через несколько дней после застолья мужчина свалился с коронавирусом.
Есть версия, что Надежда Бабкина сразу поняла: она оказалась в группе риска. Возможно, именно поэтому 29 марта в своем инстаграм-аккаунте артистка призывала всех оставаться дома, чтобы не заболеть. Однако ей это не помогло.
Исполнительницу увезли на скорой помощи в Подмосковную клинику, где ввели в искусственную кому. У Надежды Бабкиной подтвердился диагноз "коронавирус".
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