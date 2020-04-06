"Мальчишка": дочь Стриженовой объявила о пополнении

В семье Екатерины и Александра Стриженовых пополнение. Новость сообщила их младшая дочь Александра, показавшая малыша.

У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери. Анастасия вышла замуж и уехала в США. Александра – студентка, учится в Москве. Стриженовы уже бабушка и дедушка. Несколько лет назад у Насти родился сын, которого назвали Петром. Екатерина и Александр не раз бывали в Америке, где нянчились с внуком. Приезжала Анастасия вместе с мужем и ребенком и в Россию.

Теперь своего малыша показала Александра. "У нас новый член семьи. Мальчишка, очень похож на медвежонка. Он веселый и озорной, дружелюбный!" – объявила радостную новость Стриженова.

Она обнародовала сразу несколько фотографий своего "мальчишки". Поклонники, судя по комментариям, пришли в восторг. Речь идет не о ребенке, а о щенке померанского шпица. "Имя пока придумать не можем, так что креатив приветствуется", – обратилась к подписчикам Александра.

Многие предложили свои варианты. Не осталась в стороне и Екатерина Стриженова. "Я настаиваю на Чебурашке! А еще мне очень нравится Изюм!" – призналась популярная телеведущая.

Второй вариант Александра Стриженова отвергла. "Не люблю изюм, мама-а-а", – пояснила она. Среди предложенных фанатами вариантов были Микки, Гризли, Маффин, Шухер, Стриж, Полкан, Лайк.