Собчак "пристрелила" решившего сбежать Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов сидят дома из-за карантина, введенного в результате бушующего в мире коронавируса. Чтобы не скучать, супруги какие только шаги не предпринимают.

"Застрелила Иуду!" – громогласно объявила Ксения Собчак, выложив видео, на котором запечатлела пытающегося бежать через забор мужа, режиссера Константина Богомолова. В ролике видно, как мужчина при помощи растущей рядом березы пытается перемахнуть через абсолютно гладкий забор. При этом Ксения Собчак, увидев действия мужа, кричит на него, требуя остановиться.

Тот ее не послушался, за что получил "пулю". Хрипящий Богомолов упал на землю под смех жены. "Сидите дома!" – рявкнула в камеру Собчак, театрально дунув на "дуло" пистолета. Отметим, что им оказался палец скандально известной телеведущей.

Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию гламурной блондинки. Одни посмеялись над супругами, другие не оценили юмора. По всей видимости, Ксения и Константин придумали сценку, чтобы совсем уж не соскучиться на карантине. Вероятно, супруги не могут себя занять домашними делами.

Ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов устраивали прямой эфир с многочисленными подписчиками. В какой-то момент к ним присоединилась мать гламурной блондинки, сенатор Людмила Нарусова. Сначала она пожаловалась, что по какой-то причине у нее не получается это сделать. "Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому, что вы пьяные! На столе бутылка стоит – молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!" – возмутилась Нарусова, обратив внимание на бутылку алкоголя, стоящую на столе у Собчак и Богомолова.

Затем Людмила Нарусова пожаловалась, что та на ней пиарится. Недавно женщина попала в больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Тест оказался отрицательным, однако мать Ксении Собчак находится в изоляции дома, продолжая лечиться от пневмонии.