Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко

Сейчас исполнитель находится на лечении в Коммунарке. Льву Валерьяновичу значительно лучше, его самочувствие стабилизировалось. Об этом публично заявил его близкий друг - юморист Владимир Винокур.
"Лев Валерьянович продолжает лечение, самочувствие у него хорошее", – поделился руководитель Государственного театра пародий. Впрочем, оно и неудивительно. Ведь пару дней назад стало известно, что последний сделанный Лещенко тест на коронавирус оказался отрицательным. Поэтому сейчас медики прилагают все усилия, чтобы вылечить вызванную инфекцией пневмонию. Певец ранее выразил огромную благодарность за спасение врачам.
Отметим, поклонники народного артиста, узнав о случившейся с Львом Валерьяновичем трагедией, постарались поддержать любимого музыканта. Они запустили в социальной сети "Инстаграм" флешмоб. Каждый желающий опубликовал в своем микроблоге легендарный хит Лещенко "Надежда" в своем исполнении с хэштегом #ЛевНадежда.
Напомним, случаи заболевания коронавирусом в России зафиксированы уже в 78 регионах. Число инфицированных достигло отметки в 4731 человек.
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