Следят четыре человека: подробности состояния заболевшей Эдиты Пьехи

Журналисты расскали, как себя чувствует 82-летняя Эдита Пьеха. Артистка слегла с болезнью во время режима самоизоляции.

На этой неделе СМИ сообщили, что народная артистка СССР Эдита Пьеха заболела. Поклонники начали переживать за певицу, ведь сейчас в мире пандемия коронавируса.

Как пишет "Комсомольская правда", Пьеха сама не подходит к телефону, потому что количество звонков после известий о плохом самочувствии стало очень много. На вопросы отвечает ее помощница и доверенное лицо Нина Вячеславовна. Она рассказала журналистам, что за состоянием Эдиты Станиславовной, которая сейчас находится в загородном доме в Ленинградской области, следят четыре человека. При этом артистка чувствует себя хорошо, причин для беспокойства нет.

С продуктами Пьехе помогает водитель. Он покупает их по заранее составленному списку. Пакеты забирает помощница. Сейчас Эдита Станиславовна старается не контактировать с внешним миром. Однако она уверена, что причина плохого самочувствия вовсе не коронавирус.

Кстати, артистка стала плохо спать. В этом виноваты бездомные собаки, которые лают по ночам.