Похудевший Максим Фадеев борется с коронавирусом

Максим Фадеев выступил с неожиданным заявлением о коронавирусе. Музыкальный продюсер признался, что никогда это не афишировал.

Мало кто знает, что музыкальный продюсер, исполнитель Максим Фадеев еще и владелец мебельной фабрики, которая находится за МКАДом. Максим решил временно перепрофилировать учреждение – теперь оно будет заниматься сборкой медицинских кроватей и прочей мебели, необходимой для больниц. Примечательно, что койки, которых не хватает для больных коронавирусом, Максим Фадеев готов отправлять в клиники совершенно бесплатно.

"Мы сейчас готовы отправить сто кроватей, и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит", – заявил продюсер. Он отметил, что никогда не афишировал этот свой бизнес, но сейчас ситуация сама диктует адекватные решения. "Сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь для борьбы с эпидемией, раз есть такая возможность", – отметил Максим Фадеев.

По словам продюсера, сотрудники его фабрики готовы выходить на работу, несмотря на карантин и отпуска, но при условии, что будут иметь разрешения на передвижение к месту работы.

"Если нас услышат, то, надеюсь, в ближайшее время мы уже сможем адресно помогать клиникам", – цитирует Максима Фадеева Super. В Сети бурно отреагировали на инициативу музыкального продюсера. Пользователи похвалили Максима за его активную борьбу с коронавирусом, за то, что он предпочел не запускать хэштеги и сбор средств, а сразу начал действовать.

Ранее также активно и динамично Максим Фадеев взялся за собственное похудение. Ему удалось сбросить более 80 килограммов. Раньше он весил 196 килограммов, а сейчас – уже 112. На достигнутом продюсер, показавший фото результатов, не намерен. Он хочет избавиться еще от 20-30 килограммов.