"Общаемся через врачей": возлюбленный Бабкиной раскрыл подробности ее состояния

Любимая многими россиянами исполнительница уже несколько дней находится в больнице. Совсем недавно она вышла из комы.

Надежда Бабкина уверенно идет на поправку, сообщил гражданский муж популярной артистки певец Евгений Гор. "Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", – написал на своей страничке в Инстаграм Евгений.

Лично пообщаться с возлюбленной певец пока не может – в палате должна быть полная стерильность, однако информация, которую передают врачи вселяет уверенность, что скоро Бабкина снова будет в строю. Когда состояние народной певицы полностью стабилизируется, она запишет личное сообщение к своим поклонникам, пообещал Гор.



Надежда Бабкина была госпитализирована в начале апреля с подозрением на коронавирус, который позже подтвердился. Из-за резкого ухудшения состояния певицу пришлось ввести в искусственную кому, что изрядно обеспокоило ее фанатов. Вскоре в Сеть попала информация, что артистка не может ни есть, ни пить и дышит через специальную трубку.



В СМИ появилось не мало фейков о состоянии певицы, которые наконец-то развеял ее гражданский муж. Он посетовал, что многие любят заработать на таких печальных новостях и выдумывают уйму несуществующих подробностей. “Хочу развенчать все придуманные мифы. Все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю”, – пообещал Евгений Гор, сопроводив свой пост трогательной картинкой с сердечком.





