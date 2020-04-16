Покалеченная дочь обвинила заслуженную артистку в страшных побоях

Появилась информация о том, что 55-летняя артистка Вера Воронкова якобы напала на дочь-подростка. Будто бы 13-летняя наследница спрятала спиртное от матери, а той это не понравилось.

Вся страна находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Люди развлекают себя как могут, чтобы не умереть от тоски и депрессии. Отечественные знаменитости не исключение. Одни активно общаются с поклонниками в социальных сетях, другие вдруг открыли в себе кулинарные таланты, третьи наконец добрались до книг и фильмов, которые давно хотели прочесть и посмотреть, но не было времени.

Для того, чтобы развлечься, в ход идет и алкоголь. Например, скандально известная телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов не раз "светили" в "Инстаграм" фото и видео, где видны бутылки. А однажды мать гламурной блондинки сенатор Людмила Нарусова прямым текстом обругала их, назвав пьяными.

Теперь появилась шокирующая информация, будто 55-летняя актриса, заслуженная артистка Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, когда та спрятала от нее спиртное. Этим делом уже занимается полиция.

Как рассказала побитая девочка-подросток, мать прикладывалась к бутылке в течение дня. В какой-то момент 13-летней дочке это не понравилось, и она спрятала спиртное. Вера сильно разозлилась. Охваченная бурными эмоциями, Воронкова поколотила наследницу, передает телеграм-канал Mash.

Покалеченная девочка сумела связаться со старшим братом. Дальше уже разбирались медики в травмпункте и доктора в одной из столичных больниц. Дочери Веры Воронковой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота, сообщает источник.

Вера Воронкова – известная театральная актриса. На ее счету роли в спектаклях таких театров, как Дом актера им. А. А. Яблочкиной, Театр наций и Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Кроме того она отметилась в фильмах "Время танцора", "Кодекс чести", "Право на защиту", "Любовник" и других.

Как сообщается в открытых источниках, 55-летняя Вера Воронкова была замужем дважды. Первым ее мужем стал актер Константин Чепурин. От этого брака у нее сын Иван. Второй муж – Сергей Петрейков. От него она родила дочь Марию.