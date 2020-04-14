Дочь Урганта показала интимные снимки с темнокожим любовником

Недавно стало известно, что звездная наследница закрутила роман с афроамериканцем по имени Муса. Молодые люди увлекаются фотографией, поэтому часто публикуют самые разнообразные снимки в своих микроблогах.
Накануне дочь Урганта выложила в своем инстаграм-аккаунте очередную серию снимков, на которых запечатлена вместе с бойфрендом. На кадрах влюбленные позируют в довольно откровенном виде. Муса демонстрирует накачанный торс, а Эрика позирует в мини-платье, принимая соблазнительные позы.
Большинство поклонников рады за наследницу Ивана. Многие уверены, что именно с этим парнем девушка по-настоящему счастлива, ведь видно, как "у них горят глаза".
Но нашлись и те, кто осудил Эрику за выбор. В комментариях даже присутствовали высказывания расистского характера.
"Необычно, но вы красивая пара! Не обращайте внимания на тех, кто критикует, главное, что вы любите", – вступился за наследницу Урганта фолловер.
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