Больная коронавирусом звезда сериала "Деффчонки" находится на грани

Как сообщила подписчикам артистка, она чувствует себя хорошо. Звезда активно проводит время: гуляет в лесу, занимается спортом и делает дыхательную гимнастику. В принципе, из симптомов у актрисы проявился только один – потеря обоняния.
Галина Боб переживает, что уже больше недели не может узнать, болен ли еще кто-то в семье. Оказывается, муж звезды несколько дней пролежал с температурой и пропил курс антибиотиков. Артистка уверена, что у супруга "та самая" пневмония. Однако ни он, ни дети не получили результаты тестов на коронавирус.
Женщина негодует, ведь подписчики регулярно присылают ей видео и материалы, в которых рассказывают, как хорошо работает российская медицина в условиях пандемии. Галина Боб уверяет в "Сторис" микроблога, что сталкивается с множеством трудностей в борьбе с болезнью. Например, актриса три часа пыталась дозвониться до Роспотребнадзора, чтобы узнать, что ей делать, когда повторно подтвердилась "корона". Также за восемь дней до артистки так и не доехал ни один врач.
Галина Боб решила запустить флешмоб в своем инстаграм-аккаунте. Она призвала объединяться всех, у кого подтвердили коронавирус, чтобы делиться опытом, советами и поддерживать друг друга. "Напишите пост, расскажите свою историю, поставьте обязательно хештег... я придумала #какясталкоролем (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – предложила звезда сериала "Деффчонки".
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