Голая звезда сериала на ТНТ спряталась за бочкой меда

Галина Боб не только популярная актриса, но и успешный инстаграм-блогер. На аккаунт знаменитости подписаны миллион восемьсот тысяч человек.
Галине часто поступают коммерческие предложения от известных брендов. К рекламе того или иного продукта у Боб всегда оригинальный подход.
Свежий пост звезды сериала "Деффчонки" вызвал шквал эмоций у подписчиков. На снимке к рекламной публикации актриса позирует обнаженной. Все пикантные места Галины скрыты за бочонком с медом.
Боб призналась, что провокационный кадр ей помогал делать муж. "Крутая ж фотка, правда? Оцените ее по "вкусноте" от 1 до 1001🤤Серега не дышал, пока фоткались😂😂😂 потому что я голыыыыш (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда сериала "Деффчонки".
"Смело, но уххх как красиво😍😍😍", "Галенька, очень, очень крутая фотка.1001.😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Потрясающая фигура🔥🔥", "Уууууу-ля-ля", "Креативно и необычно! А главное – не вызывающе (если только слюнок отделение от сладости 😀😇)", "Фото просто огонь! 😍😍😍👍👍👍", "Сладкая как мед 1001!! Секси девочка🤗🤗🤗", – отметили подписчики Галины Боб.
У артистки двое детей. Беременность и роды не испортили фигуру артистке. Причем, по признанию Галины, спортом она не занимается. На занятия фитнесом нет времени.
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