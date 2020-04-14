Знаменитая актриса сбежала из страны ради детей

По словам актрисы, в те годы в стране была нестабильность, поэтому семья решила отправиться за океан. В Америке жила сестра супруга, которая смогла сделать приглашения. На тот момент дети артистки были подростками – дочь только окончила школу, а сыну исполнилось 15 лет. В СССР она не видела для них счастливого будущего. "Правда, дети не любят, когда мы говорим, что уехали из-за них" – отметила Елена Соловей.
По приезде в Нью-Йорк актриса получила работу на русском радио. "Я могла сидеть в маленькой такой комнатке и писать все, что я хотела. Я начитала там огромное количество книг. Я читала Чехова, Мопассана, я читала "Доктора Живаго", я читала Алексея Толстого, Куприна", – вспомнила звезда советского кино.
Борис Корчевников уточнил, сложно ли было Елене Соловей расставаться с успешной карьерой и начинать жизнь с чистого листа.
"Я тогда об этом не думала. Для меня актерская карьера окончена, то есть я это понимала", – добавила артистка.
"А Вы правда плакали все девять часов, пока летели?" – спросил ведущий. "Да, правда. Меня провожали мама, папа... Вы не поверите, я не такая плакса. Я просто сидела, и у меня текли слезы. Они вытекали из меня. Вытекала какая-то тоска", – рассказала Елена Соловей в эфире шоу "Судьба человека".
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