"Пузо растет": известная актриса поставила Михалкову условие

Как отметила артистка, ее долго уговаривали на пробы. Женщина согласилась сниматься только потому, что хотела поработать с великим режиссером. Ей льстило, что она будет находиться на одной площадке с актерами, которые снялись в картине "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Правда, Елена Соловей поставила Никите Михалкову условие: на съемки в Одессу артистка поедет только с мужем и дочерью. Рабочая группа согласилась, и в итоге они жили все вместе в гостинице цирка.
Фильм "Раба любви" снимали очень быстро. Так как денег было немного, работа длилась всего два месяца. Конечно, потом пришлось доснимать некоторые сцены в Москве, и это стало проблемой. Елена Соловей уже была беременна вторым ребенком.
"Я Никите Сергеевичу сказала: "Вы торопитесь снимать, а то костюмы на мне не будут сходиться. У меня пузо растет", – вспоминает актриса.
Михалков рассердился на звезду. "Ты что, с ума сошла? Я думал, ты над образом работаешь, а ты чем занималась?!" – сказал режиссер. Оказывается, для нее он готовил новый сценарий. Правда, актриса заверила, что сразу после рождения ребенка вернется к съемкам.
Также Елена Соловей отметила, что никогда не была на премьере своих фильмов. Даже "Рабу любви" посмотрела только спустя год после выхода на экраны. По мнению звезды советского кино, героиня ленты в ее исполнении получилась живой женщиной – не сыгранной, дышащей, настоящей.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Не помыла руки
Анатолий
Образование на головке члена