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"Была в спальне с другим": известный артист рассказал Корчевникову об изменах жены

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikovm.com/b.korchevnikov
Леонид Борткевич стал новым гостем программы "Судьба человека". Солист культовой группы "Песняры" раскрыл причины, по которым развалился его первый брак. 
прочитано 976 раз

Мужчина вспомнил, как познакомился с Ольгой Шумаковой. Девушка никогда не была поклонницей коллектива, однако пришла на концерт, так как ее подруга работала билетершей. Артист случайно заметил красавицу у сцены и после выступления подошел к ней. У них закрутился "гастрольный" роман, и девушка забеременела. Ольга переехала к певцу в Минск, они поженились, и у пары родился сын Алексей.

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Однако брак не был счастливым. Молодые люди почти не знали друг друга, поэтому очень быстро начались разногласия и скандалы. Леонид Борткевич рассказал, что не позволял жене работать – не мог представить, чтобы его красавица где-то трудилась. Ольга сопровождала мужа в поездках, но в какой-то момент из-за обиды на супруга решила остаться дома. 

"А потом она с кем-то познакомилась. Приехал с гастролей пораньше, а она была в спальне с каким-то другим мужиком. Я, конечно, переживал", – вспоминает Борткевич в эфире "Судьба человека". 

После того случая бывшие супруги до сих пор не объяснились. Несмотря на то, что они часто общаются даже сейчас, тема прошлой неверности не поднимается. 

Правда, певец слегка путается в показаниях. То рассказывает Борису Корчевникову, что у него на момент измены жены уже была другая, то отпирается, когда ведущий зачитывает воспоминания Шумаковой. Та утверждала, что как-то вернулась в квартиру, а там другая – Ольга Корбут. Гимнастка в будущем станет второй женой Леонида Борткевича. 

"Ну это ее версия. Она мне первая изменила", – отметил солист группы "Песняры". 

Автор: 10 апреля 2020, 13:07

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