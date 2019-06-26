Бывший гитарист "Песняров" трагически погиб

Бывший участник вокальной-инструментального ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб в возрасте 59 лет. 24 июня музыкант утонул в реке в Минске, сообщает "Экспресс газета".
Согласно предварительной версии, во время плавания у артиста не выдержало сердце. "Ивановский имел привычку по утрам до работы ездить на автомобиле купаться. Вот во время очередного заплыва не выдержало сердце", – передает слова близких музыканта tut.by.
Прощание с гитаристом пройдет в среду, 26 июня, в Минске. Всех, кто захочет в последний раз увидеть артиста, будут ждать в 14:00 в ритуальном зале на улице Ольшевского, передает "Комсомольская правда".
Напомним, Аркадий Ивановский присоединился к коллективу "Песняры" в 1996 году. После этого он работал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова, сообщает ТАСС.
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