Сын чудом спас отчаявшуюся Бабкину от суицида

Когда Бабкиной было 25 лет, она хотела покончить с собой за две недели до родов. Артистка вспоминает, что была настроена решительно.
"К нам в дом всегда приходили люди. В канун Нового года пришла еще определенная компания. Кто-то ушел, но перепили крепко, кроме меня, поскольку мне вот-вот рожать. Ночь на дворе, с такси в те времена было сложно, транспорта никакого нет. И осталась у нас одна девочка-подруга. Комната была маленькая. Мы все улеглись спать. В какое-то время меня просто подняло, я должна была идти в туалет. Картина такая: вижу, что лежит мой муж, эта девушка и идет шевеление под одеялом – они совокупляются", – рассказала Надежда Георгиевна в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.
Тогда отчаявшаяся Бабкина уже собиралась наложить на себя руки, но ее спас еще не рожденный сын. "В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься. Подумала, что надо завтра же уехать в Астрахань, но поняла, что меня на самолет не пустят. Я не знала, куда бежать, кому пожаловаться", – сообщила артистка.
Однажды Бабкина даже попыталась рассказать о произошедшем наследнику, но он отказался ее слушать. "Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: "Он же меня спас". Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали", – отметила певица.
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