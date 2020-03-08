"Все 500 оттенков серого": Бледанс в латексном костюме с плеткой в руках возбудила народ

Эвилина Бледанс из тех актрис, которая не стесняется быть максимально эротичной перед поклонниками. От откровенных фотосессий до жарких поцелуев в фильмах. Кажется, зритель Эвелины видел уже все. Но артистка умеет удивлять. Накануне она выложила видео в "Инстаграм", где предстала перед подписчиками в латексном костюме с шипами и плеткой в руках. Бледанс обратилась к мужчинам и поинтересовалась, готовы ли они поздравлять своих женщин с праздником.
Откровенный образ Эвелины фолловеры восприняли более чем положительно. Некоторые признались, что актриса их свела с ума таким внешним видом. Заинтересовал фанатов и сексуальный голос артистки, ведь на видео она соблазнительно шепчет.
"Как мне нрав этот образ (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", "Вот это да, вот это жгем! Тут прям уже все 500 оттенков серого.", "Мне кажется,вас старость никогда не застанет", "Чтоб мне в 50 так одеться!", "Горячее видео!", – написали подписчики.
Ранее сообщалось о том, что в грудь Эвелины Бледанс впился Андрей Малахов. Сделал это телеведущий во время корпоратива, который он устроил для свои коллег из шоу-бизнеса.
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