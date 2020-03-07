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Ида Галич нарядила согнула новорожденного сына пополам для фотосессии

Ида Галич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
7 февраля знаменитая блогер впервые стала мамой. Она родила своему супругу Алану Басиеву сына, которого назвали Леон. 
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Спустя месяц супруги решили показать малыша общественности. Они провели фотосессию, для которой младенца одевали в странные наряды. За свою пока недолгую жизнь Леон сразу успел побывать летчиком, Микки Маусом и коконом бабочки. 

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При этом ребенку пришлось фотографироваться в весьма странных и сложных позах. Для одного из снимков его и вовсе "согнули пополам", что вызвало тревогу у поклонников Иды Галич. Однако новоиспеченная мама поспешила заверить своих подписчиков, что с ее наследником все в порядке. 

"Во время таких фотосессий ребенку не больно, а наоборот очень комфортно. С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди", – написала Галич в своем инстаграм-аккаунте в описании к серии фотографий. 

У большинства пользователей снимки вызвали восторг и умиление. Многие отметили, что новорожденный Леон очень похож на свою мать. 

"Какая прелесть", "Очень на вас похож", "Щечки мамины", – делились впечатлениями фолловеры блогера. 

7 марта 2020, 15:22

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