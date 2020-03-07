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"Покури со мной": Бочкарева обратилась к ребенку после скандала с кокаином в трусах

Наталья Бочкарева. Фото: АГН Москва/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Не так давно звезду сериала "Счастливы вместе" задержали во время провезти наркотики в нижнем белье. Актриса отделалась лишь штрафом 
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Несмотря на обрушившуюся после инцидента дурную славу, Наталья Бочкарева успешно воспитывает двоих детей. У знаменитости есть 12-летний сын Иван и 11-летняя дочь Мария. 

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После курьезного случая Бочкарева решила откровенно рассказать о семейной жизни. Секретами материнства она поделилась в эфире шоу "Ходят слухи". Артистка отметила, что ее общение с наследниками основано на честности и доверии. 

Однако актриса призналась, что всегда "держит руку на пульсе" и беспокоится, что проблемы с наркотиками могут возникнуть и у ее детей. Она старается поддерживать с ними дружеские отношения, чтобы те не боялись рассказать ей о пагубной привязанности. 

Наталья Бочкарева утверждает, что если бы ее ребенок признался ей в пристрастии к курению, она бы не стала ругать его.

"Лучше покури со мной на кухне", – сказала звезда сериала "Счастливы вместе", представляя возможную ситуацию. 

Напомним, что осенью прошлого года дорожные патрульные остановили автомобиль Натальи Бочкаревой для осмотра. При обыске у актрисы был найден кокаин. Запрещенное вещество актриса попыталась спрятать в трусах. Несмотря на то, что она отрицала факт перевозки и употребления наркотиков, суд выписал ей штраф на сумму 30 тысяч рублей. 


7 марта 2020, 11:31

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