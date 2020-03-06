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"Стадо": Бочкарева плюнула в лицо народу после скандала с наркотиками в трусах

Наталья Бочкарева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Бочкарева стала участницей ютуб-шоу "Ходят слухи". Она высказала свое мнение по поводу скандалов вокруг ее персоны. 
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Рамина Эсхакзай взяла у актрисы первое интервью после резонансной новости о том, что артистку поймали при попытке провезти наркотики в нижнем белье. Женщина поделилась позицией по поводу инфоповодов. Она считает, что люди просто перестали проверять информацию, поэтому принимают за правду всякий бред. Звезда сериалов уверена, если написать в СМИ, что она НЛО, читатели не будут возражать. "Да, что я прилетела и сделала 50 операций на себе. Раньше была мальчиком, теперь девочка", – заявила Наталья Бочкарева. 

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Актриса считает, что подписчики любого блогера-миллионника поверят во все, что он скажет. Женщина думает, это произошло из-за того, что люди перестали иметь свое мнение. "Вот это самое страшное, это стирает личность до самого ее основания. Ты сразу подписываешься под тем, что ты стадо, некое оно – подписчико. Среднего рода", – выразила позицию гостья программы "Ходят слухи". По мнению звезды, раньше люди были личностями, которые могли на основе своих знаний и образования самостоятельно сделать выводы.

Также Наталья Бочкарева рассказала, что ее дети удалились из социальной сети "ВКонтакте", так как она боится, что подростки попадут под опасное влияние групп вроде "Синего кита". Женщина уверена, что с наследниками нужно выстраивать доверительное общение.

Автор: 6 марта 2020, 15:24

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