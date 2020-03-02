Мадонна упала во время выступления и получила серьезную травму

Американская певица Мадонна получила серьезную травму во время одного из выступлений. На концерте в Париже она упала на сцену на глазах у публики, сообщает Vse42.ru.
В социальных сетях исполнительница заявила, что один из участников постановки случайно убрал стул, на котором сидела артистка. В результате она рухнула на пол и серьезно повредила колено. Однако некоторые очевидцы происшествия утверждают, что на самом деле Мадонна сама села мимо стула, упала и начала рыдать. Несмотря на несчастный случай, певица не намерена отменять концерты.
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