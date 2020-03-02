Пугачеву и Галкина спрятали от бушующего коронавируса

Лайма Вайкуле не давала сольных концертов в Москве пять лет. Прибалтийская дива выступала на "Золотом граммофоне", участвовала в "Песне года" и вечерах друзей, но там было по одному-два номера. Теперь же она привезла двухчасовое живое шоу. Друзья артистки Алла Пугачева и Максим Галкин не могли пропустить его. Корреспондент "Дни.ру" тоже отправился в Кремль.

прочитано 853 раза