Пугачеву и Галкина спрятали от бушующего коронавируса

На черном роллс-ройсе с известным всей стране "крутым" номером главная эстрадная пара страны подъехала к "артистическому" подъезду Кремлевского дворца за полчаса до начала концерта латышской подруги. Алла Борисовна выглядела роскошно: серебристый брючный костюм, кремовое легкое пальто, клатч.
Хотя ни Примадонна, ни ее супруг выступать в этот вечер не планировали, им определили гримерную – аккурат напротив уборной виновницы вечера. Лайма – еще в простом наряде – тут же вышла засвидетельствовать любимым Алле и Максиму свое почтение.
Ровно в 18:00 Вайкуле при полном параде допивала последнюю чашку чая и готовилась к выходу на сцену, а Пугачева и Галкин поднялись в почти скрытую от посторонних глаз правительственную ложу на уровне амфитеатра. И это было мудрое решение.
Все сотрудники Кремля ходят в марлевые масках – руководство обязало носить от распространяющегося коронавируса. В зале почти шесть тысяч зрителей – вдруг есть переносчики заразы! Словом, Пугачева и Галкин как могли перестраховались – и от вирусов, и от любопытных глаз.
Рассекретила же их все та же "дама с дюн". "Алла и Максим спрятались, но они здесь присутствуют, и мне очень волнительно – буду стараться", – сообщила Лайма и помахала ложе. А потом добавила: "Сегодня Прощеное воскресенье, так что, Алла и Максим, простите меня за все!"
На концерте было и музыкальное приношение – Вайкуле исполнила песню "Мэри" из альбома Пугачевой 1995 года "Не делайте мне больно, господа!", но в новой аранжировке. Примадонне – автору и первой исполнительнице – ремейк подруги понравился. Алла Борисовна даже приплясывала на месте. А под занавес, во время легендарного "Вернисажа", вышла на сцену к подруге и сказала: "Браво!"
Лайма достойна. Она представила на главной российской сцене качественную и красивую программу с балетом, костюмами, проекциями, музыкантами. И подтвердила свой статус звезды, которой хочется любоваться снова и снова.
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