Молодая жена довела Грачевского до слез

Первой художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" поздравила его молодая супруга Екатерина Белоцерковская. Женщина тщательно подготовилась к торжеству.
Избранница Грачевского украсила комнату воздушными шарами розового и фиолетового цветов. В центре красовались две большие цифры "7" и "1". Дополнила композицию надувная Минни Маус.
Борис Юрьевич поспешил поделиться этим со своими фолловерами. Он опубликовал снимок в своем "Инстаграм"-аккаунте, на котором запечатлена украшенная к празднику комната. Кинорежиссер признался, что супруга растрогала его до слез. Он от всего сердца поблагодарил Екатерину и публично признался ей в любви.
"Вот так, потрясающе красиво, моя жена Катюша поздравила меня с днем рождения! До слез растрогала! Спасибо! Моя любовь!" – заявил Грачевский.
Напомним, Белоцерковская является третьей женой сценариста. Примечательно, что женщина вдвоем младше своего избранника, ей всего 35 лет. Сейчас она находится на восьмом месяце беременности, поэтому в скором времени в семье Бориса Юрьевича ожидается пополнение.
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