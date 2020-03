Стало известно об отмене конкурса "Евровидение"

Из-за стремительно распространяющейся эпидемии отменилось множество культурных и спортивных мероприятий. Печальная судьба оказалась и у одного из самых ожидаемых мировых событий – "Евровидения". Музыкальный конкурс должен был состояться в Роттердаме в конце весны. Но его отменили.

Об этом стало известно после того, как представители канала Super TV в Twitter опубликовали исчерпывающее сообщение: "Евровидение-2020" отменено". Далее было обнародовано объявление, что следующий конкурс пройдет в 2021 году также в Роттердаме, но с совершенно новыми песнями. Причем артисты, заявленные на "Евровидение" в этом году, приглашены спеть в следующем, однако, по правилам, обязаны исполнить новые песни.

Кстати, ранее медики диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. Именно по этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии.

Отметим, что Россию должен был представить коллектив Little Big с песней Uno. Музыкальная композиция стала настоящим хитом. На данный момент клип собрал более 30 миллионов просмотров на "Ютуб". Кстати, букмекеры весьма высоко оценивали шансы группы на победу в конкурсе. В частности, эксперты прогнозировали представителям России бронзу.

BREAKING: #Eurovision 2020 has been cancelled. Official statement coming tomorrow:



Eurovision 2021 will be held in Rotterdam, but with new acts and new songs. All artists from this year will be invited back; but due to the rules, all current songs will no longer be eligible. pic.twitter.com/OVCLJxKxvX