Кейт Миддлтон появилась перед публикой в обносках

Кейт Миддлтон посетила праздник благотворительной организации. На встречу с активистами герцогиня надела платье четырехлетней давности.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отметилась на праздновании 25-й годовщины благотворительной организации Place2Be. Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала вещь, которую публика видела на ней четыре года назад.

Встреча прошла в Букингемском дворце в понедельник, 9 марта. Миддлтон явилась туда в длинном синем платье. Бисер и стразы украсили наряд, автором которого является дизайнер Дженни Пэкхем. В руках Кейт держала клатч, идеально подходивший к ее образу. На ногах у герцогини были блестящие туфли на каблуке от Jimmy Choo.

Впервые Миддлтон предстала в этом наряде в Индии, во время королевского тура в 2016-м. Вместе с мужем она посетила концерт в Мумбаи. Тогда стоимость платья достигала 3,5 тысячи фунтов стерлингов.

Напомним, что это не первый случай, когда королевская особа выходит в свет в старых нарядах. В феврале 2020 года Кейт пришла на церемонию кинопремии BAFTA в белом платье от Alexander McQueen, которое надевала восемь лет назад.