"Возьми себя в руки": известный телеведущий отчитал Маркл за слезы в эфире

В своем недавнем интервью популярный британский шоумен поделился мнением о том, что бывшей актрисе стоит держать себя в руках. Он имел в виду скандальное интервью жены принца Гарри, в котором та поведала о тяжелых буднях члена королевской семьи и нападках СМИ. Во время разговора с журналистами Меган дала волю чувствам, чуть не расплакавшись.
Телеведущий призвал герцогиню собраться. "Все плачут. Все плакали, когда принцесса Диана погибла. Но главное правило – это взять себя в руки. Все должны это сделать. Так что, Меган Маркл, возьми себя в руки", – посоветовала девушке звезда автошоу Top Gear.
Однако в конце мужчина добавил, что в целом понимает, почему актриса не выдержала испытания жизнью венценосной семьи. Ведущий считает, что королевская жизнь шокировала неподготовленную Меган. "Я не могу осуждать ее за это. Люди имеют право уйти с работы, которая им не нравится", – цитирует Джереми британское издание The Mirror.
Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри недавно сложили с себя полномочия членов королевской семьи. Они переехали в Канаду вместе с сыном Арчи.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Секс
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Жена должна подчиняться
Старше парня на семь лет