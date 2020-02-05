Больная раком звезда "Зачарованных" оставила предсмертное послание

Ранее стало известно, что женщине, которой в 2015 году диагностировали рак молочной железы, вновь придется побороться с недугом. Актриса уже не один раз перенесла несколько курсов лучевой и химиотерапии. Воля к жизни у знаменитости не пропала даже после того, как болезнь затронула лимфоузлы. В итоге ей удалось добиться ремиссии.
Однако, несмотря на позитивный прогноз, болезнь вернулась. Шеннен Доэрти призналась, что у нее четвертая стадия рака груди, это означает появление метастазов в других органах и костях. По сути, такой диагноз – смертный приговор.
В своем микроблоге актриса поделилась трогательной картинкой. "Мы живем лишь однажды, Снупи", – сообщает один из героев фото. "Неверно! Мы умрем лишь однажды, а живем каждый день", – гласит ответ. Звезда "Беверли-Хиллз 90210" многозначительно подписала пост: "Красиво сказано, мой прекрасный друг".
Как стало известно ранее, знаменитость решила рассказать о смертельном недуге из-за судебных тяжб со страховщиками. Дом Доэрти сильно пострадал во время пожаров 2018 года. Однако компания не торопится выплатить ей компенсацию. Женщина боится, что последние месяцы жизни она проведет без элементарных удобств.
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