Устроивших истерику из-за покалеченной Кристины Орбакайте поставили на место

Недавно появилась информация о том, что Кристина Орбакайте получила перелом лодыжки. Поклонники исполнительны подняли бурный ажиотаж вокруг этого происшествия.

Бизнесвумен Пулянина Вероника не понимает, с чем связана такая сильная реакция публики. Ведь человек просто-напросто сломал ногу.

"И тут же посыпались молитвы. Нет, это здорово, что у нас такой добросердечный народ, и молитва еще никому не вредила, но зачем этот перебор? Шуфутинский со сломанным голеностопным суставом обеих ног выступал, у Билана так вообще был перелом со смещением и тоже концерты он давал. Так что здесь, я полагаю, Кристина просто дала понять своими фанатам, что временно отменяются ее концерты. Мне непонятна преувеличенная реакция на событие со стороны прессы и фанатов. Яркий пример того, когда ситуация не стоит и выеденного яйца. А народ уже побежал молиться за лодыжку Орбакайте, а СМИ наполнились фотографиями из социальной сети звезды! Ну, а на фоне короновируса, повышения ставки НДС, пенсионной реформы, двойного повышения тарифов ЖКХ, сокращение кадров и все это в параллель с инфляцией, молитвы о лодыжке Кристины Орбакайте выглядят уж совсем абсурдно и смешно2, – заявила Пулянина.