У звезды сериала "Зачарованные" обнаружили рак четвертой степени

Шэннен Доэрти прославилась благодаря таким сериалам как "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные". В последнее же время артистка популярна благодаря откровенным рассказам о борьбе с раком груди, который вернулся к ней после ремиссии.

Шэннен Доэрти сама объявила о том, что снова борется с раком груди. На сей раз ситуация критическая – речь идет о последней, четвертой, так называемой терминальной, стадии. О том, что страшный недуг не отступил окончательно, несмотря на годы сражений, известная актриса узнала в 2019 году, но долгое время не хотела делиться этим с публикой, передает Super.ru. Сейчас же наступил момент, когда скрывать уже не имеет смысла.

Интересно, что сейчас артистке 48 лет – ровно столько же, сколько и отечественной актрисе Анастасии Заворотнюк. По жуткому совпадению, звезда сериала "Моя прекрасная няня" также борется с онкологическим заболеванием. Однако, в отличие от американской коллеги, предпочитает не распространяться о своем недуге. Более того, молчат и ее близкие, поэтому поклонникам и журналистам остается только догадываться, что с ней происходит.

А вот Шэннен Доэрти ничего не скрывает. Так, несколько лет назад она стала приглашенной звездой на шоу "Челси", ведущей которого является Челси Хендлер. Актриса откровенно рассказала о своем недуге. Рак груди у нее был диагностирован в 2015 году. Известная актриса призналась, что уже смирилась с болезнью. "Было трудно в том смысле, что нужно было переосмыслить, понять, кто ты есть и принять это", – объяснила Шэннен.

Из-за болезни Доэрти уже пережила одностороннюю мастэктомию в мае 2016 года, но раковые клетки распространились еще дальше. Дальше в борьбе с недугом артистке нужно было перенести химиотерапию, а затем – радиотерапию. Лечение принесло результаты – в 2017 году у Шэннен наступила ремиссия. К сожалению, не надолго.

В интервью американская актриса призналась, что самая пугающая сторона онкологического заболевания – неизвестность и неуверенность в конечном результате. "Неизвестность – самое страшное. Подействует ли химиотерапия? А радиотерапия? Мне придется пройти через это еще раз или просто случится рецидив? Всем остальным ты можешь как-то управлять. Ты можешь управлять болью, ты можешь принять отсутствие груди... Но ты не можешь повлиять или предвидеть свое будущее и то, каким оно будет для твоих близких", – говорила Шэннен Доэрти.