Ведущая Зейналова осталась одна с двумя детьми

Светлана Зейналова объявила о расставании с отцом своей второй дочери. Ведущая Первого канала теперь в одиночку воспитывает двух детей.

Официально Светлана Зейналова была замужем лишь раз. В браке с программным директором радио Maximum Алексеем Глазатовым телеведущая родила дочь Александру. Вскоре счастье от появления на свет первенца было омрачено – диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок Зейналову. Светлана признавалась в интервью, что не знала, как дальше с этим жить. Серьезные проблемы со здоровьем дочери стали тяжелым испытанием для брака телеведущей. В итоге, супруг ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.

Новость о том, что Светлана Зейналова ждет второго ребенка стала сенсацией. Весной 2018 года телеведущая родила дочь Веронику. Она рассказала об отношениях с мужчиной по имени Дмитрий, однако регистрировать отношения с ним по какой-то причине не стала. Ведущая Первого канала на протяжении полутора лет демонстрировала полную семейную идиллию, но сейчас стало известно, что Светлана Зейналова осталась одна с двумя детьми.

"Уж очень неприятный у меня характер! К тому же, я была старше, опытнее. Мне хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Чтобы не пытался меня переделывать. Сейчас время очень сильных женщин! Мужчин я перевариваю легко и достаточно быстро. В моей жизни самое интересное – это я", – цитирует ведущую Starhit.