"Муж стал бестактным, резким, грубым": ведущая Лариса Вербицкая рассказала о разводе

Лариса Вербицкая считается одной из культовых ведущих отечественного телевидения. Поклонникам она кажется очень выдержанной. Сама Лариса призналась, что действительно такой и есть, но если теряет терпение, то принимает решение, и переубедить ее невозможно. Так случилось, когда она поняла, что ее семейная жизнь подошла к концу.

Лариса Вербицкая рано вышла замуж – когда была студенткой второго курса. Телеведущая считает, что сделала это в отместку родителям. "Они воспитывали довольно строго – никаких танцев, романов. Когда начала встречаться с молодым человеком – он тоже был студентом, учился на компьютерщика, папа с мамой попытались запретить. Говорили: "Сначала диплом получи, остальное – потом..." Но я-то считала себя взрослой! Не даете встречаться – тогда замуж выйду. Так сказать, "проявила характер"..." – рассказала телеведущая.

Буквально через год в молодой семье появился ребенок – сын Максим. Однако семейная жизнь у Ларисы Вербицкой не заладилась. "Муж стал бестактным, резким, грубым. Вспоминать не хочется, эта страница навсегда вычеркнута из моей жизни. Я так устроена, что могу долго терпеть, а потом вскипаю, принимаю решение, и обратной дороги нет. Свекровь умоляла: "Одумайся, у вас ребенок!" Моя же мама больше всего переживала из-за соседей: "Теперь станут говорить, что наша дочь – разведенка, никому не нужна". Таким было их поколение: важно, "что люди скажут", – отметила Вербицкая.

Однако общественное мнение не остановило ее – Лариса вернулась с ребенком к родителям. Мать ее жалела, считая, что теперь та никому не будет нужна, ведь у нее ребенок, и чуть ли не крест на ней ставила. Однако спустя несколько лет Лариса Вербицкая встретила своего будущего второго мужа Александра Дудова, который работал оператором.

Тот обратил на нее внимание, когда Лариса Вербицкая вместе с сыном Максимом сидели на цирковом представлении. Дудов познакомился с привлекательной блондинкой, и наличие ребенка его совершенно не испугало. Спустя некоторое время Лариса познакомила Александра с родителями, которым тот сразу понравился. "Мама сказала: "Видно, что надежный, не подведет". И с Максимом они отлично поладили: когда Саша приезжал, вместе лепили из пластилина, играли в футбол. И на свой день рождения прилетел – Саше исполнялось тридцать три года, сын кричал: "Папке тридцать три!" Отчетливо помню эту фразу и голосок своего ребенка – почти сразу он стал называть Сашу папой", – отметила ведущая.

Александр Дудов и Лариса Вербицкая вместе более 30 лет. Их пара считается одно из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. В браке у них родилась дочь Инна. Однако ведущая считает вопрос, в чем секрет крепкого брака, трудным.

"Мужчины часто говорят, будто мы, женщины, противоречивые, подчас непредсказуемые, взбалмошные, неуравновешенные, капризные. Иногда богини, порой чудовища – гремучая смесь противоречий. Наверное, в чем-то они и правы. Но с одним фактом вряд ли кто-то станет спорить: каждой из нас важно встретить мужчину, который будет принимать свою женщину такой, какая она есть. А это возможно только в единственном случае – если он любит ее, понимает и ценит", – цитирует Ларису Вербицкую "Караван историй". Телеведущая убеждена, что без поддержки семьи и близких она бы вряд ли добилась успеха.