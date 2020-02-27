Месть Примадонны: Пугачева жестоко наказала Лику Стар за роман с зятем

Лика Стар была невероятно популярна в 90-х, однако практически в один момент пропала с экранов. В откровенном интервью Борису Корчевникову на шоу "Судьба человека" она рассказала о причинах исчезновения.

В начале последнего десятилетия 20-го века артистка совершила революцию в популярной музыке в России. Алла Пугачева заметила талантливую девушку и пригласила певицу поучаствовать в своем шоу "Рождественские встречи". В последний вечер, когда собрался весь бомонд российской эстрады, она сделала неожиданное заявление. "А сейчас я представлю вам человека, которого считаю своей преемницей", – говорит. И берет меня, вот так приобнимет и говорит "Хлопайте! Хлопайте!" И все", – рассказывает Лика Стар о событиях того вечера.

47-летняя исполнительница заявила, что абсолютно не поняла, как поступить в такой ситуации. Она сравнила подобное признание от Пугачевой с орденом, с которым неясно, что делать. Также девушка подумала, что, видимо, ей придется перейти под опеку именитой артистки, а она не желала. "Это никак не вязалось с моим образом и имиджем. Ну и я правду скажу, я бы не очень хотела, чтобы потом где-то было написано "Ее сделала Алла Борисовна Пугачева". Нет! Все, что угодно, только не это. Я сделала себя сама", – заявила звезда 90-х в эфире "Судьбы человека".

В итоге Лика Стар отказалась переходить в театр под предводительством Примадонны. Однако это был не последний раз, когда артистка перешла дорогу именитой певице. Девушка позволила себе роман с Владимиром Пресняковым, который в то время был женат на Крестине Орбакайте. Как рассказала певица, у нее родилась идея записать трек "Падший ангел" с зятем Пугачевой. Ему эта мысль понравилась, и они приступили к созданию композиции. "Она как-то раз прилетела в эту студию, где мы записывались, увидела, что мы работаем, что у нас творческий процесс. И на следующий день мне позвонили и сказали, что я больше не могу записываться в этой студии, где я записывала свой альбом. Эта была последняя песня в альбоме. То есть все 11 песен лежали у нее, их надо было только свести. Но меня попросили больше не появляться на этой студии", – рассказывает Лика Стар.

Отношения между артистами был скоротечным, певица сравнила его со взмахом ресниц во вселенском масштабе. Она рада, что пара тогда успела записать "Падшего ангела" и уточнила: "Кто что думает по этому поводу – меня не волнует. Несмотря ни на что, мы пели вместе". Также она подтвердила, что Владимир Пресняков в то время был влюблен в нее. "Но что тут такого? Увлекся, и слава Богу, есть что вспомнить!" – восклицает звезда 90-х. Однако после неосторожного романа с зятем Примадонны Лика Стар попала в черный список – у нее "слетали" концерты, ее не приглашали ни на какие программы. Удивительно, но в момент, когда исполнительница рассказывала о том, как ей мстила Алла Пугачева, у Бориса Корчевникова зазвонил телефон, на экране высветился абонент – Примадонна.

Со временем певица смогла простить влиятельную артистку за все беды, которые обрушились на нее в 90-е. Однажды Пугачева у нее спросила, где та теперь поет, Лика без раздумий ответила: "Там, где хочу. На кухне!"