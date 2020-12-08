"Уйди отсюда, я сказала!": Ротару погнала в шею назойливого помощника

Этот год для 73-летней Софии Ротару выдался непростым. Как сообщали СМИ, артистка столкнулась с финансовыми трудностями, поэтому вынуждена продать часть своей недвижимости. Кроме того, отель певицы в Крыму закрылся из-за убыток.
Из-за пандемии коронавируса София Михайловна осталась без концертов, а значит, и без стабильного заработка. Но на "Песне года" Ротару выступала бесплатно. Вероятно, артистка считает долгожданную встречу с поклонникам важнее денег.
На сцене "ВТБ-арены" певица выступила со своим хитом. Поклонники искупали Софию Михайловну в овациях, и она, собрав букеты, направилась за кулисы. Там она повздорила со своим помощником, который, скорее всего, на ходу решал какие-то вопросы.
"Уйди отсюда, я сказала!", – заявила артистка.
В этот момент рядом с певицей появились фотографы. Ротару быстро натянула улыбку для позирования. Помощник предложил ей подержать цветы, но артистка еще больше занервничала: "Уйди!".
Напомним, София Ротару выступила не только на "Песне года". Артистка также появится в новогодних шоу, которые покажут федеральные каналы в праздничные дни. Певица призналась, что 2021-ый будет встречать в кругу семьи, на Украине.
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