Как живет переболевший коронавирусом 82-летний Александр Збруев

"Одинокая женщина желает познакомиться", "Храни меня, мой талисман", "Бедная Саша", "Кино про Алексеева", "Содержанки" – на экране Александру Збруеву нет равных. Но блещет он и на сцене – более сорока ролей в одном только "Ленкоме"!
Символично, что получение им премии "Звезд театрала" прошло в расположенном на Арбате театре имени Вахтангова. "На Арбате я родился, очень много здесь видел, многому научился, – признался Збруев. – А Вахтанговский мне и вовсе стал родным театром – я же даже помню, когда его строили! (Актер, вероятно, имеет в виду послевоенное восстановление театра, поскольку в ночь с 23 на 24 июля 1941 года в здание попало бомба и сильно его разрушила, уничтожила декорации – Прим. ред.)"
"И сегодня для меня самой важное в жизни – это театр, – улыбается Збруев. – Он дает мне силы, энергию, желание жить и работать!"
Напомним, 82-летний актер, который служит в знаменитом театре "Ленком Марка Захарова", осенью в легкой переболел ковид-19. Сейчас у него есть антитела, поэтому на премии "Звезда театрала" он был без медицинской защитной маски.
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