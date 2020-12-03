Бандиты похитили квартиру у легендарной советской балерины

В эфире шоу "Пусть говорят" известная советская балерина Софья Виноградова сообщила, что недавно мошенники лишили ее дорогостоящей недвижимости в центре Москвы. Квартиру недалеко от станции метро "Смоленская" артистка получила от государства много лет назад.

Пенсионерка проживала в апартаментах вместе с племянником, который часто злоупотреблял спиртным. 91-летняя балерина и ее родственник владели недвижимостью в равных долях, но затем она переписала имущество на мужчину. Молодой человек недавно скончался, но перед смертью успел передать квартиру Софьи Виноградовой третьим лицам.

В эфире шоу "Пусть говорят" танцовщица рассказала, что неизвестные отобрали у нее жилье еще в 2012 году. "Начали окружать нас какие-то непонятные люди. Обманули и сделали нас бомжами", – пожаловалась пенсионерка.

Стоит отметить, что Софья Виноградова сохранила за собой возможность проживания в квартире. В настоящее время в апартаментах, помимо балерины, зарегистрированы еще девять человек, а право собственности принадлежит неизвестной женщине. По словам артистки, она всего лишь раз видела новую хозяйку – та как-то раз принесла ей цветы.

В студии шоу "Пусть говорят" недвижимость Софьи Виноградовой оценили в 25-30 миллионов рублей. Следователи проверяют информацию о возможных противоправных действиях с квартирой балерины. Правда, пока неясно, чем история может закончиться для артистки, ведь формально она живет в чужих апартаментах.

Напомним, что Софья Виноградова начала свою карьеру в конце 40-х. Девушка пришла танцевать в Музыкальный театр Станиславского. Особую популярность ей принесли роли в "Лебедином озере", "Снегурочке", "Лесной фее" и других.