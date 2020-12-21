"Она хочет сама справляться": звезда "Моей прекрасной няни" откровенно о больной раком Заворотнюк

Вчера вышел очередной выпуск шоу "Лучше правду!" с Ольгой Прокофьевой. Ведущий Сурен Каграманов расспросил ее об отношениях с Заворотнюк, состоянии звезды. "Мы с Настей дружили очень, когда снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня". Потом мы разбежались", – поделилась артистка. "Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас сейчас остались хорошие приятельские отношения", – отметила она.
Однако дело вовсе не в ссорах или недопониманиях. Сначала у актрис разошлись творческие интересы, перестало хватать времени на встречи и общение, потом стало известно о страшном диагнозе Анастасии Заворотнюк. Ольга не стала мешать родным коллеги: "Семья четко дала понять – она хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг", – рассказала Прокофьева.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Конец
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Дом 2
Аватарки
Иностранные выражения и поговорки
Дочь моя, благославляю тебя на брак
За что можно любить Россию?