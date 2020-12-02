"Разрушенная личность": известная певица резко высказалась о муже Легкоступовой

Известно, что старшая дочь певицы Анетта, как и многие, подозревает, что в смерти мамы виноват именно Фирсов. У них с отчимом сложные отношения.
Артистка Наталья Штурм рассказала, что Юрий Фирсов не собирается оставлять в покое семью ушедшей супруги. Он хочет общения с тещей. Штурм считает, что у супруга Валентины Легкоступовой "разрушенная личность", раз он пытается связаться с ее матерью, делая вид, что ничего не произошло.
Певица рассказала, что многие друзья Фирсова постоянно говорят, что он благородно отказался от наследства. Однако "наследство открывается только через полгода после смерти", а прошло лишь четыре месяца, так что делать окончательные выводы слишком рано. Официально муж погибшей не подписывал отказ от имущества Легкоступовой. По слухам, все совсем наоборот: он готовится вступить в "войну" и забрать свое.
Напомним, недавно дочь Валентины Легкоступовой обнародовала личные переписки матери с мужем. Юрий постоянно предлагал супруге алкоголь, а та отказывалась. Также он общался с ней достаточно жестко: позволял себя ругаться на нее матом и часто присылал фото других женщин, чтобы та ревновала. Иногда эти женщины были обнаженными. Юрий Фирсов сообщал, что он с ними работает.
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