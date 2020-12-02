"Разрушенная личность": известная певица резко высказалась о муже Легкоступовой

В обстоятельствах смерти Валентины Легкоступовой до сих пор присутствует множество тайн. Близкие и друзья певицы хотят узнать правду о том роковом дне, а главным подозреваемым считают возлюбленного исполнительницы Юрия Фирсова. Однако в этом деле то и дело появляются новые мнение и лица.



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