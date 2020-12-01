Народ заподозрил Гагарину в романе с Губиным

Накануне в Москве прошла премьера мультфильма "Полное погружение". Роли в анимационной ленте озвучили Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Алексей Воробьев. Посмотреть картину звезды пришли вместе с детьми.

Певице досталась роль розовой рыбки Мии, мэру подводного города свой голос подарил король российской поп-музыки. По словам музыканта, ему всегда приятно озвучивать мультфильмы, ведь он старается ради детей. Филипп Киркоров привел на премьеру отца и наследников. Как отметил артист, ему жаль, что сейчас нельзя собираться всем вместе, как раньше.

Полина Гагарина рассказала, что с удовольствием берется за работу с мультфильмами, так как ей радостно потом показывать это дочери. Звезда заявила, что Мия уже узнает мамин голос и с удовольствием смотрит анимационные картины.

Правда, на премьеру Полина Гагарина девочку не взяла – она старается не показывать наследницу. Вместе с артисткой пришел 14-летний Андрей, сын от первого брака. Парень растет настоящим красавцем, правда, некоторые считают, что юноша уж больно похож на Андрея Губина.

Народ даже заподозрил Полину Гагарину в романе с популярным музыкантом – настолько сильно сын артистки напоминает певца в молодости! Впрочем, слухи об этом ходят уже давно, но знаменитость не считает нужным их комментировать.

Напомним, накануне стало известно, что Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Звезда не комментирует расставание с супругом, но, кажется, обратной дороги уже нет.