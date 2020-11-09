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Черную от горя Пугачеву держали под руки у гроба Жванецкого

Черную от горя Пугачеву держали под руки у гроба Жванецкого

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Новодевичьем кладбище Москвы проходят похороны сатирика Михаила Жванецкого. Некрополь закрыт для посторонних – у входа дежурит наряд полиции. Пропускают только родных и звезд.

Продолжение: Прекрасная молодая вдова блеснула у гроба Жванецкого
прочитано 3227 раз

На кладбище уже пришли Леонид Ярмольник, Илья Резник,Ростислав Хаит, Алексадр Розенбаум, несколько других знакомых семьи. Приехала и Алла Пугачева с мужем. В траурной черной осенней куртке с капюшоном, с черной маской на лице, Примадонна под руку с Максимом Галкиным молча прошла на Новодевичье, не удостоив вниманием многочисленных журналистов и не останавливаясь для комментариев.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Напомним, два года назад, на похоронах Роман Карцева певица сказала: "Они были мне как творческие братья – Виктор (Ильченко, артист эстрады, театра и кино. – Прим. ред.), Рома Карцев и живой, слава богу, но тоже нездоровый Миша Жванецкий. Я его сейчас видела – он не может ничего говорить. Ладно...".

Все последние дни было непонятно, найдет ли в себе силы Алла Борисовна прийти на похороны Михаила Михайловича. В последний раз траурные мероприятия она посещала в начале февраля, когда хоронили ее друга – музыканта Александра Кальянова. Но она все-таки пришла. А фот премьеру фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", которая намечена на сегодняшний вечер и где тоже ждут артистку, Примадонна, скорее всего, пропустит. Слишком тяжело ей сейчас переживать уход друга семьи.

Автор: 9 ноября 2020, 14:55 Источник: телеграмм-канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Народ
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Кто это Г АВ НО !!! рыжее туда пустил........
Sплетница конFетница**
Ответить
как мужлану...суррогатнице............и.............<цензура>...............................................................................................сидит она пишет !!!
Россияне
Ответить
Гость
Молодец!!! Браво, как ЖЕНЩИНЕ! МАТЕРИ!!
И просто хорошему
ЧЕ ЛО ВЕ КУ!!! 🙏🙏🙏💞♥️💐
А-ааааааа га га га га !!!
<цензура> эту - пугачевску харю оттуда !!!
Старый рыжий таракан -опять попиариться приехала
Гость
Ответить
Без орфографических ошибок ну никак не получается!
Гость
Ответить
Молодец!!! Браво, как ЖЕНЩИНЕ! МАТЕРИ!!
И просто хорошему
ЧЕ ЛО ВЕ КУ!!! 🙏🙏🙏💞♥️💐
Дора
Ответить
Правильно, что приехала!!!
1

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