Черную от горя Пугачеву держали под руки у гроба Жванецкого

На кладбище уже пришли Леонид Ярмольник, Илья Резник,Ростислав Хаит, Алексадр Розенбаум, несколько других знакомых семьи. Приехала и Алла Пугачева с мужем. В траурной черной осенней куртке с капюшоном, с черной маской на лице, Примадонна под руку с Максимом Галкиным молча прошла на Новодевичье, не удостоив вниманием многочисленных журналистов и не останавливаясь для комментариев.
Напомним, два года назад, на похоронах Роман Карцева певица сказала: "Они были мне как творческие братья – Виктор (Ильченко, артист эстрады, театра и кино. – Прим. ред.), Рома Карцев и живой, слава богу, но тоже нездоровый Миша Жванецкий. Я его сейчас видела – он не может ничего говорить. Ладно...".
Все последние дни было непонятно, найдет ли в себе силы Алла Борисовна прийти на похороны Михаила Михайловича. В последний раз траурные мероприятия она посещала в начале февраля, когда хоронили ее друга – музыканта Александра Кальянова. Но она все-таки пришла. А фот премьеру фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", которая намечена на сегодняшний вечер и где тоже ждут артистку, Примадонна, скорее всего, пропустит. Слишком тяжело ей сейчас переживать уход друга семьи.
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