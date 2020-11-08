"Сидит дома неделями": 82-летняя звезда "Вечного зова" боится выходить на улицу

Кинозвезда наотрез отказывается от помощи близких людей. Родственники Тамары Петровны обеспокоены состоянием советской актрисы. Выяснилось, что Семина по несколько недель не выходит за порог своей квартиры.

Сама же артистка не видит ничего ужасного в подобном образе жизни. По словам звезды сериала "Вечный зов", она прекрасно себя чувствует, поэтому не нуждается в чьей-либо помощи.

ПО ТЕМЕ Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров

В одном из интервью Тамара Петровна призналась, что чувствовала вину перед родственниками, когда приходилось отвлекать их от собственных дел. Несмотря на почтенный возраст, Семина спокойно справляется с домашними делами и ходит в магазин за продуктами.

Однако консьержка в доме теледивы рассказала, что лично пыталась оказать помощь женщине, но столкнулась с необоснованной агрессией. Тамара Петровна отказывается контактировать даже с персоналом жилого дома.

"Иногда неделю вообще не выходит из дома. Когда продукты нужны, тогда идет в магазин. Я хотела ей помочь, но она не разрешает", – откровенно заявила работница управляющей компании.

Стоит отметить, что с поклонниками Семина частенько выходит на связь и даже рассказывает о жизненных переменах. Если верить артистке, она постоянно в работе. В свои 82 года Тамара Петровна получила прозвище "неугомонная дама". В одном из интервью теледива призналась, что всегда хотела "жить в тишине как одинокая кошка, гуляющая сама по себе".