Миллионы и квартиры: родные делят шикарное наследство Жванецкого

Сатирик был очень богат, чего греха таить. Он жил в Старопименовском переулке столицы, где квартиры стоят баснословных денег. Минимальная цена за 100 квадратных метров – почти 70 миллионов рублей.
Правда, в последние годы жизни Жванецкий много времени проводил в Подмосковном доме, а в московской квартире проживал сын Жванецкого Дмитрий, рожденный в последнем неофициальном браке артиста.
Была у него недвижимость и в родной Одессе – как почетному жителю города ему был выделен участок земли над обрывом в курортном районе Аркадии, где он и построил себе домик.
В своей книге "Как перед Богом" Иосиф Кобзон писал: "У Жванецкого есть дом в Америке, семья, а здесь другая семья, и живет он на два лагеря". Но недвижимость в Штатах сатирик никогда не афишировал.
Риэлторы оценивают стоимость всех квартир Жванецкого в 150-200 миллионов минимум. Как говорят друзья сатирика, у него были серьезные вклады в нескольких столичных и иностранных банках.
Напомним, Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.
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