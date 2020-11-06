Миллионы и квартиры: родные делят шикарное наследство Жванецкого

Жизнь писателя-сатирика Михаила Жванецкого была насыщенной и в творческом, и в личном отношении. Несколько официальных и гражданских жен, как минимум шестеро детей, из которых законными он признавал лишь троих... Сейчас их ждут скорбные заботы и траурные мероприятия, а потом настанет пора делить наследство. Судя по всему, судов и скандалов не избежать.

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