Умер Михаил Жванецкий

Сначала шокирующую новость опубликовал ряд телеграм-каналов, затем информация появилась в СМИ. Так, по данным журналистов, о смерти сатирика сообщили его близкие друзья. Кроме того, данный факт подтвердил концертный директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич.
В прошлом месяце артист принял решение завершить концертную деятельность и закрыл свою передачу. Причины смерти Михаила Жванецкого уточняются.
Новость моментально разлетелась по Сети. Россияне скорбят по артисту. "Соболезную!", "Жаль, пусть земля будет пухом", "Какая потеря...", – высказываются поклонники таланта писателя.
Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала сообщение о смерти Михаила Жванецкого.
"Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что еще сказать", – сказала она.
Как писали "Дни.ру". летом этого года Михаил Жванецкий рассказывал журналистам, что его здоровье оставляет желать лучшего. Писатель вообще не покидал свой дом. Плохое самочувствие он списывал на возраст.
Народный артист Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Вы бы разрешили себя покрыть?
Инструктор по вождению предложил кекс