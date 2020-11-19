"Это издевательство": Разгневанная Валюшкина сделала заявление

Елена Валюшкина – заслуженная артистка России. Многим она известна по роли коменданта общежития в сериале "Универ. Новая общага". Женщина сделала карьеру успешной актрисы: она снялась в ряде отечественных кинокартин, а театр имени Моссовета стал для нее вторым домом. Елена Валюшкина высказала недовольство запретами, которые власти Москвы ввели из-за пандемии коронавируса.
Правительство издало указ о том, что театрам разрешено показывать постановки, наполняя зрителями зал только на четверть. Знаменитость сообщила, что многие творческие люди остались без работы, а получать достойный заработок будучи простым артистом стало тяжело. "Это издевательство", – объявила Елена Валюшкина. Она считает, что театр может не выжить при таких жестких условиях.
Женщина добавила, что в транспорте гораздо проще заразиться ковидом, чем в зрительном зале. Артистка отметила, что в метро люди слишком близко друг к другу стоят, так как места на всех не хватает. Несмотря на плачевность ситуации с пандемией, Елена Валюшкина не готова менять сферу деятельности ради финансового благополучия. Звезда сериала "Универ. Новая общага" лишь просит вернуть театрам возможность загружать залы хотя бы на 50%.
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