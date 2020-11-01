Судебные приставы ищут Элджея из-за долга в миллион рублей

Российский музыкальный исполнитель Элджей попал в неприятную ситуацию. Алексей Узенбк (настоящее имя рэпера – прим. ред.), должен налоговой один миллион рублей.
В прессе обнародовали информацию о том, что автор хита "Розовое вино" не выплатил несколько внушительных штрафов. Отец певца сообщил журналистам, что Алексей забросил семейный бизнес и не выплатил необходимые налоги. Мужчина призвал СМИ обращаться за более подробной информацией к самому Элджею, передает StarHit.
Популярные темы форума
Вопрос к гражданам Белоруссии
изменой за измену
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Почему мужчины выбирают страшных?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Срочно!!
Какую бы вы выбрали?
Бакалавриат или магистратура