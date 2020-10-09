Ида Галич заразилась коронавирусом

Популярная телеведущая и блогер Ида Галич сообщила своим поклонникам, что она вместе с мужем Аланом Басиевым заразилась коронавирусом, передает "Экспресс газета". Супруги уже обратились за медицинской помощью. Подробностей произошедшего блогер не сообщила. Она лишь заметила, что попасть на обследование легких оказалось не так-то просто. Судя по всему, болезнь протекает у супругов без пугающих симптомов.
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