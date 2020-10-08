"Домовенок Кузя": растрепанная Арзамасова напугала народ

На фотографии артистка изображена в странном парике. Волосы растрепаны и выглядят спутанными, прическа напоминает шиньон, который мог быть уместен в середине XVIII века. На лице у звезды почти отсутствует грим, глаза лишь слегка подведены темным карандашом. Девушка смотрит в кадр с серьезным выражением лица.
Поклонники с восторгом приняли фотографию Лизы Арзамасовой. Подписчики сделали множество предположений, но так и не смогли сойтись во мнении, на кого же все-таки похожа актриса на этом портрете. Некоторым показалось, что девушка напоминает певицу Милен Фармер, другие нашли отсылки к романам о Гарри Поттере, третьи и вовсе сравнили артистку с Домовенком Кузей.
"Лиза, очень классная фотография 🙂!!! Чем-то похожа из кадра фильма Гарри Потер (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " На Милен Фармер похожа👍Лиза красотка", "Тут на Варнаву похожа", "Девочка из Гарри Поттера!", "Гермиона из России", "Домовенок Кузя", "Нимфетка такая вся", "Гаврош Тенардье вылитая", "А я вижу сходство с Тату (с Юлей В), в клипе нас не догонят", "Клавишница из Ранеток", "Принц с картины", – написали в комментариях.
Летом этого года стало известно, что Елизавета Арзамасова состоит в отношениях с Ильей Авербухом, который старше нее на 21 год. Пара старается не делится подробностями личной жизни, но заявляет, что очень счастлива.
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