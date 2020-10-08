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"Остался без дома, без здоровья и без денег": кто издевался над больным Моисеевым

Борис Моисеев. Фото:Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер Евгений Фридлянд утверждает, что пытался уговорить Бориса Моисеева пройти реабилитацию после того, как артиста сразил инсульт. Однако экстравагантный певец вместо того, чтобы поберечь себя, отправился на гастроли, которые окончательно подорвали его здоровье.
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Евгений Фридлянд много лет сотрудничал с Борисом Моисеевым. Но потом их пути разошлись. Когда продюсер узнал о тяжелом состоянии артиста, то пытался организовать ему реабилитацию в Израиле. Но, уверен Фридлянд, вместо этого окружение певца заставило его еще больше работать.

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"Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке. Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали", – сообщил Фридлянд.

Якобы когда Борис Моисеев болел, это не устраивало новых людей, находящихся рядом с ним, ведь артист не приносил денег. Фридлянд уверен, что окружение заставило его работать, даже был продан дом, деньги с которого пошли на новое шоу и костюмы. "На этом все и закончилось. Боря остался без дома, без здоровья и без денег", – резюмировал продюсер.

Борис Моисеев устроил шоу в Кремле, в котором отметились самые известные артисты. А потом певец отправился на гастроли, которые лишь навредили ему. "Что такое гастроли? Это – бессонница, переезды, нагрузка на нервную систему! Где-то выпили, где-то покурили – и понеслось... В результате за два-три года Боря превратился практически в абсолютно неспособного к серьезному творчеству человека. Здоровье, которое не успело восстановиться, все растрачено…" – печально констатировал Евгений Фридлянд.

Между тем то самое окружение, которое якобы виновато в том, что Борис Моисеев теперь в столь плачевном состоянии, утверждает, что с артистом все в порядке. Да, он перестал выступать и не дает интервью, но это связано будто бы не только с перенесенными инсультами, но и банально возрастом. А еще артист хочет, чтобы поклонники запомнили его не дряхлым стариком, а тем ярким, эпатажным, энергичным певцом и танцором.

Автор: 8 октября 2020, 08:35 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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