"Остался без дома, без здоровья и без денег": кто издевался над больным Моисеевым

Евгений Фридлянд много лет сотрудничал с Борисом Моисеевым. Но потом их пути разошлись. Когда продюсер узнал о тяжелом состоянии артиста, то пытался организовать ему реабилитацию в Израиле. Но, уверен Фридлянд, вместо этого окружение певца заставило его еще больше работать.
"Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке. Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали", – сообщил Фридлянд.
Якобы когда Борис Моисеев болел, это не устраивало новых людей, находящихся рядом с ним, ведь артист не приносил денег. Фридлянд уверен, что окружение заставило его работать, даже был продан дом, деньги с которого пошли на новое шоу и костюмы. "На этом все и закончилось. Боря остался без дома, без здоровья и без денег", – резюмировал продюсер.
Борис Моисеев устроил шоу в Кремле, в котором отметились самые известные артисты. А потом певец отправился на гастроли, которые лишь навредили ему. "Что такое гастроли? Это – бессонница, переезды, нагрузка на нервную систему! Где-то выпили, где-то покурили – и понеслось... В результате за два-три года Боря превратился практически в абсолютно неспособного к серьезному творчеству человека. Здоровье, которое не успело восстановиться, все растрачено…" – печально констатировал Евгений Фридлянд.
Между тем то самое окружение, которое якобы виновато в том, что Борис Моисеев теперь в столь плачевном состоянии, утверждает, что с артистом все в порядке. Да, он перестал выступать и не дает интервью, но это связано будто бы не только с перенесенными инсультами, но и банально возрастом. А еще артист хочет, чтобы поклонники запомнили его не дряхлым стариком, а тем ярким, эпатажным, энергичным певцом и танцором.
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