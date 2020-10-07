Борис Щербаков заговорил после слухов о срочной госпитализации

Сообщалось, что Щербакова экстренно госпитализировали после того, как у него стали наблюдаться одышка и кашель. Мол, врачи проводят обследование и пытаются стабилизировать состояние артиста.
Одним из первых на эту информацию отреагировал сын Бориса Васильевича Василий. Он сообщил, что его отец здоров и в настоящий момент находится на даче. Только потом артист лично поговорил с представителями СМИ.
Эти слухи у Щербакова вызвали лишь смех. Он не понимает, почему заговорили о его плохом самочувствии. Так или иначе, актер поблагодарил неравнодушных за беспокойство.
Супруга Бориса Васильевича Татьяна Бронзова была более эмоциональной в беседе с "Комсомольской правдой". Она также опровергла слухи и пришла к выводу, что вся страна ждет, когда с Щербаковым что-то случится. "С утра звонят с расспросами! Боря здоров!", – отрезала актриса.
Несмотря на почтенный возраст и пандемию, артист продолжает работать. В настоящий момент он принимает участие сразу в нескольких проектах. Скоро Щербаков сыграет в спектакле "Свободная пара" с Марией Ароновой.
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