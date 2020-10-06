"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"

В своем инстаграм-аккаунте певица заявила, что ей очень даль участницу шоу "Холостяк" Викторию Короткову. "Нет ни одного адекватного человека, кто бы хотел сбить кого-то насмерть", – отметила она.
При этом звезда добавила, что много раз видела "сумасшедших", перебегающих трассу со скоростным движением. "У них нет мозгов, а того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода", – высказалась Виктория Дайнеко.
Кроме того, ее возмутило то, что пишут в комментариях некоторые люди. "Свалят вину на потерпевшего, а девочку отмажут", – привела пример артистка. Она встала на защиту звезды шоу "Холостяк".
"Он нарушил правила дорожного движения, переходя в неположенном месте трассу со скоростью 80 километров в час в темноте. Среагировать очень сложно, он поплатился жизнью", – констатировала знаменитость.
При этом Виктория Дайнеко добавила, что это, безусловно, трагедия. "Соболезную его семье и близким. Но зачем губить жизнь девочке, которая просто попала "под раздачу"?" – вопрошает в "Сторис" исполнительница.
Напомним, Короткова принимала участие в шестом сезоне шоу "Холостяк". Девушка боролась за внимание Егора Крида. Ей удалось дойти до финала, но певец выбрал Дарью Клюкину.
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